Найдены новые опасности сна при свете

Сон при тусклом свете даже в течение одной ночи повышает уровень сахара в крови и частоту сердечных сокращений, выяснили ученые из Северо-Западного университета в США. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участниками исследования стали 20 здоровых молодых людей, которые провели две ночи в лаборатории сна. В первую ночь они спали в абсолютно темном помещении. Во вторую

Во время сна участники исследования были подключены к устройствам, регистрировавшим показатели качества сна, в частности мозговую активность, дыхание и сердцебиение. Также перед сном участникам установили катетеры, чтобы брать кровь во время сна.

Вторую ночь участники провели при низком уровне освещения - как если бы в окно падал свет с улицы.

"По оценкам специалистов, через закрытые веки в глаза попадает от 5% до 10% света из окружающей среды - не так уж много", - отметили исследователи.

Однако даже этого хватило, чтобы ухудшить сон. Фазы сна, во время которых происходит обновление клеток, сократились. Выросла частота сердцебиения, повысилась резистентность к инсулину, нарушилась работа симпатической и парасимпатической нервной систем, повысилось давление. При этом свет оказался недостаточно ярким, чтобы снизить уровень мелатонина.

Регулярный сон в подобных условиях может быть опасен для здоровья, предупреждают исследователи. Они рекомендуют приглушать свет за пару часов до отхода ко сну, не оставлять на ночь включенный свет или работающий телевизор, а также плотно задергивать шторы или использовать специальную маску для сна.