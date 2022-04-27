Загадочные марсианские камни рассказали о давней вулканической катастрофе

Марсианские богатые оливином коренные породы в кратерах Гусева и Езеро, где их исследовали марсоходы, могли образовываться так же, как на Земле: появлялись игнимбриты - вулканические обломочные горные породы, которые по своему происхождению одновременно являются и магматическими, и осадочными и образуются в результате катастрофических эксплозивных извержений из огромных вулканических кальдер. Такой вывод сделала группа исследователей под руководством Стива Раффа из Школы исследований Земли и космоса Аризонского университета путем анализа данных нескольких марсианских миссий. Результаты были опубликованы в журнале Icarus, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На Земле игнимбриты встречаются в таких местах, как Йеллоустонский национальный парк, расположенный на западе США. Желтоватые породы выбрасывались из огромной вулканической кальдеры, которая образовалась около 2,1 млн лет назад. "Ранее никто не предлагал игнимбриты в качестве объяснения богатой оливином коренной породы на Марсе, - заявил ведущий автор статьи Стив Рафф. - И вполне возможно, что это именно та порода, по которой марсоход Perseverance ездил и брал пробы в течение всего прошлого года".

На Марсе находится крупнейший вулкан в Солнечной системе Олимп, древние лавовые потоки покрывают огромные участки планеты, поэтому наличие большого количества вулканических пород не вызывает особого удивления. Однако все потенциальные месторождения игнимбритов, по-видимому, образовались в самом начале марсианской истории, в течение первого миллиарда лет жизни планеты. Подтвердить эту новую теорию можно будет тогда, когда образцы горных пород, собранные Perseverance, будут доставлены на Землю будущими миссиями.