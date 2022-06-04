Врач рассказала, кому нельзя умываться холодной водой

Процедура умывания холодной водой не принесет огромной пользы и не улучшит состояние кожи, рассказала в беседе с Gazeta.ru врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова, передает Day.Az.

По мнению специалиста, при умывании холодной водой невозможно очистить кожу от загрязнений, особого положительного эффекта тоже ждать не стоит. Эта процедура может быть опасна при наличии определенных хронических заболеваний.

"Если у человека есть заболевания лицевых нервов или гайморит, то умывание такой водой может вызвать обострение, в таком случае польза от холодной воды очень сомнительна, лучше мыться водой чуть ниже температуры тела", - отметила врач.

Дерматолог также подчеркнула, что вопреки расхожему мнению, мытье волос в ледяной воде не может навредить их состоянию, это лишь вопрос комфорта.

"Споласкивать волосы холодной водой после мытья или нанесения бальзамов и масок полезно от этого они становятся более гладкими", - рассказала Константинова.