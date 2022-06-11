Почему вредно лежать после еды?

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко рассказала, какое положение следует принимать после приема пищи, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Марченко раскрыла вред лежания после еды и заявила, что после него может возникнуть изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе. Дискомфорт также возникает, если человек решает наклоняться после приема пищи. "Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение либо позу огородника, то есть сильно наклоняться. В горизонтальном положении давление на сфинктер повышается", - призвала гастроэнтеролог.

По словам эксперта, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться после еды. "У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому", - предупредила специалист.\/

Кроме того, после еды не стоит сидеть, поджав ноги или сгорбившись. Также врач призвала не бегать из-за усиления механического давления на сфинктер. При этом допускаются пешие прогулки. Медик добавила, что пищу необходимо пережевывать до состояния "кашицы".

"Чем тщательнее вы прожевали пищу, тем лучше она соединится со слюной и в процессе пищеварения легче переварится. Если грубые, непрожеванные куски попадут в желудок и дальше в кишечник, то ферментам с ними не справиться", - заключила Марченко.