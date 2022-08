Названы продукты, провоцирующие изжогу

Приступы изжоги могут вызывать не только жирная и жареная еда, полезные и привычные многим продукты тоже могут спровоцировать неприятные ощущения жжения в области желудка, рассказала порталу Eat This, Not That врач-диетолог Лиза Московиц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При частых приступах изжоги лучше всего отказаться от употребления цитрусовых, особенно свежевыжатых соков, они усиливают выработку кислоты в желудочно-кишечном тракте и провоцируют длительные неприятные ощущения.

"Повышать кислотность желудочного сока и расслаблять нижний пищеводный сфинктер может кофе. При регулярном употреблении напитка кислоты попадают в пищевод и провоцируют изжогу, лучше всего постепенно сокращать потребление кофе и выбирать напитки с низким содержанием кофеина", - отметила врач.

Специалист также порекомендовала реже есть острую пищу, в ней содержатся вещества, которые раздражают слизистую.