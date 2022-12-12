Россия и США разрабатывают системы удаления космического мусора на орбитах

Ученые в России и США ведут разработку систем активного удаления космического мусора. Об этом в интервью журналу "Вестник ГЛОНАСС", опубликованном в понедельник, сообщил советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В качестве мер, позволяющих справиться с засоренностью космического пространства, могут быть реализованы различные методы, в том числе увеличение эксплутационного ресурса, использование новых технологий предупреждения столкновения с КО (космическими объектами - прим. ТАСС). Находясь на орбитах высотой менее 500 км, объекты в течение нескольких лет прекращают баллистическое существование. Для высот более 500 км необходимо разрабатывать системы активного удаления космического мусора. Такие разработки ведутся в России, США, а также в других государствах", - сказал он.

Пеньков отметил, что для предотвращения разрушений космических средств перед прекращением их функционирования осуществляются удаление остатков топлива из баков космических средств, разрядка батарей, размыкание зарядных линий и другие аналогические операции.

Он также напомнил, что в 2008 году были приняты "Руководящие принципы Комитета ООН по космосу по предупреждению и образованию космического мусора", которыми руководствуются ведущие космические страны в своей деятельности.