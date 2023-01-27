Спутник NASA сфотографировал на Марсе «медвежью морду»
Орбитальный аппарат NASA сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде "медвежьей морды". Об этом в пятницу, 26 января, сообщает портал CNET, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"На Марсе нет медведей, но есть поверхностное образование, очень похожее на медведя", - говорится в публикации.
Как отмечает портал, структура образования содержит V-образный холм, напоминающий "нос" хищника, два небольших круглых кратера - "глаза" - и круговую трещину, которая формирует "овал лица".
Ученые пояснили, что структура, которую можно принять за нос, вероятно, является жерлом вулкана или грязевого источника. Сам круговой разлом, по их мнению, мог появиться в результате отложения осадка над ударным кратером.
Снимок был сделан камерой HiRISE на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 250 км.
Сообщение об обнаружении необычного образования на Марсе прокомментировали в МИД РФ.
"Русские?" - написала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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