Спутник NASA сфотографировал на Марсе «медвежью морду»

Орбитальный аппарат NASA сделал снимок необычного геологического образования на Марсе в виде "медвежьей морды". Об этом в пятницу, 26 января, сообщает портал CNET, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"На Марсе нет медведей, но есть поверхностное образование, очень похожее на медведя", - говорится в публикации.

Как отмечает портал, структура образования содержит V-образный холм, напоминающий "нос" хищника, два небольших круглых кратера - "глаза" - и круговую трещину, которая формирует "овал лица".

Ученые пояснили, что структура, которую можно принять за нос, вероятно, является жерлом вулкана или грязевого источника. Сам круговой разлом, по их мнению, мог появиться в результате отложения осадка над ударным кратером.

Снимок был сделан камерой HiRISE на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter с высоты около 250 км.

Сообщение об обнаружении необычного образования на Марсе прокомментировали в МИД РФ.

"Русские?" - написала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.