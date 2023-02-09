Ученый назвал причину землетрясений

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец предположил, с чем связана возросшая сейсмическая активность на Земле. Об этом он высказался в беседе с Ura.ru, передает Day.Az.

Пулинец отметил, что после испытаний ядерного оружия в атмосфере и под землей резко увеличилась глобальная сейсмическая активность. По его мнению, этот фактор также стал причиной землетрясения в Турции. Ученый объяснил, что существуют разные триггеры бедствия, среди которых нередко указывают полнолуние, новолуние и другие.

По мнению доктора наук, землетрясение в Турции может послужить триггером для городов в радиусе 2000 километров. В частности, связанные явления могут произойти на Кавказе, в Азербайджане, в Туркменистане и на Аравийском полуострове.

"Могут быть стимулированные землетрясения, но они могут случиться, если там уже (есть такое в сейсмологии понятие "процесс подготовки землетрясения") есть какой-то очаг, который был готов, но ему чуть-чуть не хватало до того, чтобы сорваться. Вот это маленькое воздействие стороннего землетрясения может послужить триггером и сделать его возможным", - заключил специалист.