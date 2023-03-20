Во вторник наступит день весеннего равноденствия
Весеннее равноденствие наступит в ночь на вторник, 21 марта. В Северное полушарие Земли придет астрономическая весна, продолжительность светлого времени суток превысит длину ночи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.
"Во вторник, 21 марта 2023 года, в 00:24 мск наступит весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное", - пояснили в планетарии. В связи с этим, уточнили астрономы, в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном - осень.
Солнце во вторник взойдет точно на западе и будет находиться над горизонтом и под ним одинаковое количество времени - по 12 часов.
С этого момента ночь будет уменьшаться, а день - расти. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.
В планетарии уточнили, что солнце пересекает небесный экватор дважды в году. Это также произойдет в сентябре и называется осенним равноденствием.
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