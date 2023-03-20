Во вторник наступит день весеннего равноденствия

Весеннее равноденствие наступит в ночь на вторник, 21 марта. В Северное полушарие Земли придет астрономическая весна, продолжительность светлого времени суток превысит длину ночи. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария, передает Day.Az.

"Во вторник, 21 марта 2023 года, в 00:24 мск наступит весеннее равноденствие. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересечет небесный экватор и перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное", - пояснили в планетарии. В связи с этим, уточнили астрономы, в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном - осень.

Солнце во вторник взойдет точно на западе и будет находиться над горизонтом и под ним одинаковое количество времени - по 12 часов.

С этого момента ночь будет уменьшаться, а день - расти. Полуденная высота Солнца за месяц на этой широте увеличится с 26 до 38 градусов.

В планетарии уточнили, что солнце пересекает небесный экватор дважды в году. Это также произойдет в сентябре и называется осенним равноденствием.