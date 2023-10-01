Астрономы запечатлили затененные части Луны

Поверхность Луны была нанесена на карту в невероятных деталях за последние несколько десятилетий, но постоянно затененные области Луны ускользнули от орбитальных камер из-за недостатка солнечного света, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Однако две камеры, работающие на двух разных лунных орбитальных аппаратах, недавно сработали в тандеме, чтобы получить потрясающее мозаичное изображение кратера Шеклтон. Часть кратера находится непосредственно на южном полюсе Луны, и его глубины были окутаны тьмой последние несколько миллиардов лет.

Ученые выдвинули гипотезу, что в глубинах кратера мог скопиться водяной лед, который астронавты могли бы использовать.

Камера LROC, установленная на Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), и камера ShadowCam на борту Danuri помогли создать это уникальное изображение.

Причина, по которой ученые и инженеры так интересуются кратером Шеклтон и другими затененными областями, заключается в потенциальном наличии водяного льда, который может быть использован для топлива и жизнеобеспечения в будущих миссиях человека, таких как миссии НАСА "Артемида" на Луну.

Эти затененные области существуют как на северном, так и на южном полюсах Луны и демонстрируют кратеры, которые находятся в постоянной темноте из-за небольшого наклона оси нашего ближайшего небесного соседа на 1,5 градуса. Для сравнения, наклон земной оси составляет 23,5 градуса.

Добыча водяного льда на Луне могла бы существенно снизить стоимость миссий по пополнению запасов с Земли, поскольку вода, пожалуй, является наиболее важным компонентом любой космической миссии с экипажем. Кроме того, поскольку водяной лед, как утверждается, удерживался в кратерах миллионы, если не миллиарды лет, он также мог бы дать ценную научную информацию о формировании и эволюции Луны.

Космический аппарат НАСА Lunar Prospector обнаружил большое количество водорода вблизи обоих лунных полюсов, включая кратер Шеклтон. Эти результаты были опубликованы в исследовании 1998 года в журнале Science.

Однако многочисленные исследования, проведенные с тех пор, включая радарные снимки с космического аппарата НАСА Clementine и японского космического аппарата Kayuga, не выявили никаких свидетельств наличия водяного льда в Шеклтоне, их результаты были опубликованы в журналах Icarus и Science соответственно. Таким образом, дискуссия о существовании водяного льда внутри Шеклтона остается открытой.