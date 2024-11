https://news.day.az/unusual/1707762.html

Ученые создали безопасный для природы пластик с помощью бактерий

Ученые из Южной Кореи "обучили" бактерии Corynebacterium создавать компоненты биоразлагаемого материала, который может стать альтернативой традиционному пластику. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.