https://news.day.az/world/1759604.html Южнокорейский истребитель разбился в США - ВИДЕО Южнокорейский истребитель KF-16D разбился на авиабазе Эйлсон, Аляска, США. Двухместный самолет загорелся при ударе, оба пилота успели катапультироваться, но были госпитализированы для обследования. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Южнокорейский истребитель разбился в США - ВИДЕО
Южнокорейский истребитель KF-16D разбился на авиабазе Эйлсон, Аляска, США. Двухместный самолет загорелся при ударе, оба пилота успели катапультироваться, но были госпитализированы для обследования.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее сообщалось, что пассажирский самолет рухнул в США.
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