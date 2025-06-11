Южнокорейский истребитель разбился в США

Южнокорейский истребитель KF-16D разбился на авиабазе Эйлсон, Аляска, США. Двухместный самолет загорелся при ударе, оба пилота успели катапультироваться, но были госпитализированы для обследования.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет рухнул в США.