Самолет ВВС Южной Кореи попал в нештатную ситуацию во время учений

Самолет военно-воздушных сил (ВВС) Южной Кореи был поврежден во время многонациональных совместных учений Red Flag Alaska в США, пострадавших среди пилотов нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщают ВВС Южной Кореи.

"Сегодня (11 июня) около 9.02 (3.02 по мск) по корейскому времени на авиабазе ВВС США Айелсон во время разбега при взлете произошло экстренное катапультирование экипажа одного истребителя KF-16 ВВС Республики Корея, участвующего в учениях "Red Flag Alaska", - заявили военные.

Сообщается, что во время полета на борту двухместного истребителя находились оба пилота, они успешно катапультировались. В настоящий момент летчики доставлены в ближайшую больницу. По данным корейского агентство Ренхап, информации об уровне повреждений самолета нет, но, предположительно, на борту возник пожар.

Кроме того, в заявлении говорится, что выяснением обстоятельств происшествия ВВС Республики Корея будут заниматься в тесном сотрудничестве с американской стороной.