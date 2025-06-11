Премьер-министры Азербайджана и Узбекистана обсудили развитие связей двух стран по ряду сфер

11 июня в Ташкенте состоялась встреча премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, на встрече с удовлетворением было отмечено динамичное развитие отношений между двумя странами в различных областях. Сообщалось, что в ходе взаимных государственных визитов президентов Азербайджана и Узбекистана были определены новые направления дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества стран.

Была подчеркнута важность продолжения тесного взаимодействия правительств для обеспечения реализации поставленных главами государств задач. Также отмечено, что в этом году исполняется 30 лет с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном. С удовлетворением отмечено, что за прошедший период межгосударственные отношения развивались последовательно и всесторонне. Основными факторами, обеспечившими этот успех, были признаны взаимные визиты и встречи на высшем уровне, а также подписанные в ходе этих визитов двусторонние документы. За последние три года состоялось десять взаимных визитов на высшем уровне.

Было отмечено, что подписание в 2024 году исторического Договора о союзнических отношениях стало закономерным результатом последовательных совместных усилий глав государств. При этом было подчеркнуто, что Президент Узбекистана в ближайшее время вновь посетит нашу страну. Была затронута успешная совместная деятельность Азербайджана и Узбекистана в рамках региональных и международных организаций, выражено удовлетворение взаимной поддержкой. Особо отмечено эффективное сотрудничество в рамках Организации тюркских государств. Также высоко оценена динамика развития торгово-экономических отношений. Так, в 2024 году взаимная торговля выросла на 41%. Товарооборот в первом квартале текущего года был почти в три раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, было отмечено, что 14-е заседание межправительственной комиссии состоится в июне в Азербайджане. Подчеркнуто, что реализация Дорожной карты по расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 2024-2025 годы успешно продолжается. Обеспечивается практическая реализация достигнутых договоренностей по совместным проектам. В настоящее время по линии Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда рассматривается более 10 перспективных проектов. Эти проекты охватывают сферу образования, производство строительных материалов, сферы текстильной промышленности, логистики, легкой и пищевой промышленности.

Была дана высокая оценка плодотворного взаимодействия в сфере промышленной кооперации и состоялся обмен мнениями о планах по расширению сотрудничества в этом направлении. С удовлетворением было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество налажено в сфере возобновляемой энергетики, и Азербайджан совместно с Узбекистаном и Казахстаном нацелен на создание маршрута поставок зеленой энергии в Европу.

Обсуждались вопросы реконструкции и восстановления, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана. Была выражена благодарность узбекской стороне за строительство средней школы имени Мирзы Улугбека в Физули. Отмечена важность открытия швейной фабрики в городе Ханкенди с участием глав Азербайджана и Узбекистана.

Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере транспорта и транзита. Транзитные перевозки между двумя странами в 2024 году увеличились на более чем 18%. Была подчеркнута важность Среднего коридора и узбекская сторона была призвана активнее использовать возможности этого коридора. Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области судостроения.

Были высоко оценены связи в гуманитарной и культурной сферах. В 2023 году в Баку прошли Дни культуры Узбекистана. В прошлом году в Узбекистане были организованы Дни культуры Азербайджана.

Была подчеркнута важность межрегиональных связей и дана положительная оценка подписанию документов о побратимских отношениях между 10 городами двух стран.

На встрече обсуждались перспективы развития отношений двух стран в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Были рассмотрены перспективные проекты по созданию хлопковых кластеров, строительству социальных и коммерческих объектов, производству строительных материалов, а также в нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, финансовом секторе, транспорте и транзите, судостроении, образовании и ряде других направлений.