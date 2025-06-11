Когда будут объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам?

Результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей должны быть объявлены до конца следующей недели.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

"Результаты будут объявлены, пока невозможно назвать конкретную дату", - отмечается в сообщении.

Ранее были объявлены результаты экзаменов по II и III группам специальностей.