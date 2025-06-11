https://news.day.az/society/1759608.html Когда будут объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам? Результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей должны быть объявлены до конца следующей недели. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре. "Результаты будут объявлены, пока невозможно назвать конкретную дату", - отмечается в сообщении.
Когда будут объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам?
Результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей должны быть объявлены до конца следующей недели.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.
"Результаты будут объявлены, пока невозможно назвать конкретную дату", - отмечается в сообщении.
Ранее были объявлены результаты экзаменов по II и III группам специальностей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре