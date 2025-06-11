https://news.day.az/society/1759608.html

Когда будут объявлены результаты вступительных экзаменов по I и IV группам?

Результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей должны быть объявлены до конца следующей недели. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре. "Результаты будут объявлены, пока невозможно назвать конкретную дату", - отмечается в сообщении.