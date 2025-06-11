https://news.day.az/society/1759605.html

Объявлены результаты экзаменов по II и III группам специальностей

Объявлены результаты прошедших 25 мая экзаменов по II и III группам специальностей. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре. Ознакомиться с ответами можно по ссылке. Ранее сообщалось, что увеличено количество бесплатных мест в вузах Азербайджана.