Объявлены результаты экзаменов по II и III группам специальностей

Объявлены результаты прошедших 25 мая экзаменов по II и III группам специальностей.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Ознакомиться с ответами можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что увеличено количество бесплатных мест в вузах Азербайджана.