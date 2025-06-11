https://news.day.az/politics/1759585.html Армяне выбрали себе фантомного министра В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне выбрали себе несуществующего министра. Day.Az представляет публикацию: В СМИ сообщают, что черт знает кто собрался в Ереване и выбрал " ̶г̶о̶с̶м̶и̶н̶и̶с̶т̶р̶а̶ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Вот он, на фото. Что это за олух - непонятно.
Армяне выбрали себе фантомного министра
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне выбрали себе несуществующего министра.
Day.Az представляет публикацию:
В СМИ сообщают, что черт знает кто собрался в Ереване и выбрал " ̶г̶о̶с̶м̶и̶н̶и̶с̶т̶р̶а̶ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Вот он, на фото.
Что это за олух - непонятно. Известно только что его зовут Нжде Искандарян, и один этот факт многое говорит как о Нжде, так и о традициях его семейки.
Так или иначе, реального значения все это не имеет вообще никакого, просто у армянских сми появилась еще одна говорящая - ну как говорящая, скорее мычащая - голова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре