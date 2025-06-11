Армяне выбрали себе фантомного министра

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне выбрали себе несуществующего министра.

Day.Az представляет публикацию:

В СМИ сообщают, что черт знает кто собрался в Ереване и выбрал " ̶г̶о̶с̶м̶и̶н̶и̶с̶т̶р̶а̶ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Вот он, на фото.

Что это за олух - непонятно. Известно только что его зовут Нжде Искандарян, и один этот факт многое говорит как о Нжде, так и о традициях его семейки.

Так или иначе, реального значения все это не имеет вообще никакого, просто у армянских сми появилась еще одна говорящая - ну как говорящая, скорее мычащая - голова.