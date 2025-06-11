В Украину вернули тела более 1000 погибших военных

В Украину вернули тела 1212 погибших военных. Среди них бойцы, которые воевали на востоке и юге Украины, а также в Курской области.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Среди возвращенных, погибшие в Курской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Их удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, ВСУ, МВД, офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также Коордштаб отметил помощь Международного комитета Красного Креста.

Сначала тела военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для установления личностей погибших.

Напомним, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Речь идет об обмене всех тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных, а также всех военных в возрасте от 18 до 25 лет.