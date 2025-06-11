Южная Корея пошла навстречу КНДР

Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap.

"Решение приостановить вещание было принято в рамках усилий по выполнению обещания восстановить доверие между странами и поддержать мир на всем Корейском полуострове", - сообщил агентству представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).

Ранее мы сообщали, что самолет ВВС Южной Кореи попал в нештатную ситуацию во время учений.