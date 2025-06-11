https://news.day.az/world/1759583.html Южная Корея пошла навстречу КНДР Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна. Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap.
Южная Корея пошла навстречу КНДР
Южная Корея приостановила пропагандистское вещание из громкоговорителей на границе с КНДР, поскольку новые власти страны намерены изменить политический курс в отношении Пхеньяна.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Yonhap.
"Решение приостановить вещание было принято в рамках усилий по выполнению обещания восстановить доверие между странами и поддержать мир на всем Корейском полуострове", - сообщил агентству представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ).
Ранее мы сообщали, что самолет ВВС Южной Кореи попал в нештатную ситуацию во время учений.
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