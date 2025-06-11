https://news.day.az/world/1759611.html Беспорядки в Лос-Анджелесе перерастают в перестрелки с полицией - ВИДЕО Беспорядки в Лос-Анджелесе перерастают в перестрелки с полицией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Мэр города Карен Басс ввела режим ЧС и комендантский час с 8 вечера до 6 утра в некоторых районах города.
Беспорядки в Лос-Анджелесе перерастают в перестрелки с полицией - ВИДЕО
Беспорядки в Лос-Анджелесе перерастают в перестрелки с полицией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мэр города Карен Басс ввела режим ЧС и комендантский час с 8 вечера до 6 утра в некоторых районах города.
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