Беспорядки в Лос-Анджелесе перерастают в перестрелки с полицией

Беспорядки в Лос-Анджелесе перерастают в перестрелки с полицией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Мэр города Карен Басс ввела режим ЧС и комендантский час с 8 вечера до 6 утра в некоторых районах города.