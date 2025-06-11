Европа сталкивается с инвестиционным дефицитом в энергетике

Европа продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами в энергетическом секторе, включая высокую долю ископаемого топлива в энергетическом балансе, медленные темпы электрификации и дефицит инвестиций. Об этом заявила генеральный директор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юуль-Йоргенсен, выступая на Европейской неделе устойчивой энергетики, передает Day.Az.

"Мы по-прежнему имеем значительную долю ископаемого топлива в нашей энергетической системе - это примерно две трети. Хотя наше электричество стало достаточно чистым благодаря высоким уровням использования возобновляемых источников энергии и атомной энергетике, в таких секторах, как транспорт и промышленность, преобладают ископаемые ресурсы. И почти все это - импортируемое топливо", - подчеркнула она.

Юуль-Йоргенсен отметила, что электрификация - ключ к энергетическому переходу, однако ее темпы в Европе существенно отстают от других стран.

"Электрификация - необходимая часть перехода. Это более эффективно, выгодно по стоимости, важно для климата и для безопасности. Меньше импорта - меньше зависимости. Но уровень электрификации застопорился: мы на уровне около 23%, в то время как, например, в Китае - выше 30%", - сказала она.

По ее словам, одной из причин такой ситуации являются чрезмерно долгие сроки выдачи разрешений на строительство новых энергосетей и объектов ВИЭ: от 7 до 10 лет, а порой и дольше.

"Это огромная проблема. Нам нужно действовать быстрее. Также у нас существует инвестиционный разрыв. Только до 2030 года нам требуется около 600 миллиардов евро инвестиций ежегодно - и еще больше после", - добавила представитель Еврокомиссии.

Юуль-Йоргенсен подчеркнула, что Европа находится в переломном моменте в энергетической политике на фоне глобальной нестабильности.

"Мы видим, как энергетический кризис и высокие цены повлияли на европейскую промышленность: предприятия закрывались, рабочие места перемещались за пределы ЕС. Эти проблемы выходят за рамки энергетики и затрагивают всю экономику. А климатический кризис остается насущной угрозой. Мы не можем продолжать действовать по-старому", - заявила она.

По ее словам, цены на энергию, несмотря на снижение после пиков 2022 года, все еще значительно выше, чем до пандемии COVID-19.

"Летом 2022 года газ стоил около 300 евро за МВт⋅ч, теперь - около 30 евро. Но даже при этом уровень остается высоким. Цены на электроэнергию в ЕС в два-три раза выше, чем, скажем, в США. Это наносит удар по конкурентоспособности и усиливает энергетическую бедность", - отметила глава энергетического ведомства.

Однако, по ее словам, ЕС уже предпринимает конкретные шаги в рамках Плана действий по обеспечению доступной энергии и Инициативы по чистой индустриализации.

"У нас есть стабильная и предсказуемая регуляторная среда. Мы четко обозначили цель - 2050 год, и инвесторы это ценят. Европа открыта для бизнеса. Мы уже инвестировали в чистую энергетику и ускорили ее внедрение. У нас уже установлено 78 ГВт мощности, к 2025 году будет 89 ГВт", - сказала она.

Юуль-Йоргенсен добавила, что Европа идет по графику к достижению целей 2030 года и в перспективе - к климатической нейтральности.

"У нас есть общий европейский энергетический рынок, который позволяет обеспечить надежные поставки и снизить затраты. Это - основа нашей энергетической безопасности и устойчивости", - заключила она.