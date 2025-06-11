Турция поставит Индонезии десятки самолетов KAAN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о заключении контакта на поставку в Индонезию 48 единиц самолетов пятого поколения KAAN.

Как передает Day.Az, в публикации в соцсетях, турецкий лидер сообщил, что контракт на экспорт военных самолетов разработки турецкой компании TUSAŞ был подписан в рамках оборонной выставки INDO Defence 2025 в Джакарте.

"В соответствии с соглашением с дружественной и братской Индонезией, Турция экспортирует 48 самолетов KAAN. При их производстве будут использованы возможности, которыми обладает Индонезия", - написал он, выразив благодарность Президенту Индонезии Прабово Субианто за вклад в подписание оборонного контракта.

Президент Турции также поздравил Управление оборонпрома и компанию TUSAŞ за рекордный для страны экcпортный оборонный контракт.

В компании TUSAŞ ранее сообщили, что первые серийные самолеты KAAN будут поставлены заказчикам предположительно в 2028 году.

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