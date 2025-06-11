https://news.day.az/society/1759593.html Ценовая ситуация в Лачине выравнивается на фоне усиления конкуренции Цены в городе Лачин постепенно нормализуются на фоне увеличения конкуренции в торговом секторе. Об этом заявил Day.Az архитектор ООО Bakı Abadlıq Xidməti Эльнур Абдуллаев.
Ценовая ситуация в Лачине выравнивается на фоне усиления конкуренции
Цены в городе Лачин постепенно нормализуются на фоне увеличения конкуренции в торговом секторе.
Об этом заявил Day.Az архитектор ООО Bakı Abadlıq Xidməti Эльнур Абдуллаев.
По его словам, в городе и прилегающих населенных пунктах функционируют магазины, предприятия общественного питания, а также торговые точки, реализующие товары повседневного спроса.
"Можно сказать, что существенной разницы по уровню цен по сравнению с другими регионами практически не ощущается. Конечно, не во всех сферах ситуация одинакова, но в целом наблюдается положительная динамика", - отметил он.
Ранее мы сообщали, что в Лачине ведутся работы по восстановлению кладбищ.
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