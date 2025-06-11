Ценовая ситуация в Лачине выравнивается на фоне усиления конкуренции

Цены в городе Лачин постепенно нормализуются на фоне увеличения конкуренции в торговом секторе.

Об этом заявил Day.Az архитектор ООО Bakı Abadlıq Xidməti Эльнур Абдуллаев.

По его словам, в городе и прилегающих населенных пунктах функционируют магазины, предприятия общественного питания, а также торговые точки, реализующие товары повседневного спроса.

"Можно сказать, что существенной разницы по уровню цен по сравнению с другими регионами практически не ощущается. Конечно, не во всех сферах ситуация одинакова, но в целом наблюдается положительная динамика", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Лачине ведутся работы по восстановлению кладбищ.