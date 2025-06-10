В Лачине ведутся работы по восстановлению кладбищ.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend заявил архитектор Службы благоустройства города Баку Эльнур Абдуллаев.

По его словам, на территории города Лачин расположены четыре кладбища.

"Это Верхний Лачин, Гарыкаха, Абдаллар и городское кладбище. Мы регулярно оказываем этим кладбищам услуги по собственной инициативе. Перед праздником Новруз, учитывая, что жители города будут навещать могилы своих близких, Служба благоустройства Лачына инициировала масштабные работы по очистке и благоустройству указанных кладбищ. К нашей инициативе присоединились и местные жители, активно участвуя в работах", - отметил он.

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