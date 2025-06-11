В Колумбии произошла серия терактов

10 июня на юго-западе Колумбии произошло не менее 13 террористических атак.

Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция La FM со ссылкой на источники.

По данным источника, в разных городах департаментов Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо подорвались автомобили.

Сообщается, что преступники атаковали полицейских гранатами. По информации СМИ, серия терактов связана с третьей годовщиной ликвидации боевика по прозвищу Майимбу.

Ранее мы сообщали, что в Ирландии вспыхнули беспорядки.