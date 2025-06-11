https://news.day.az/world/1759581.html В Колумбии произошла серия терактов 10 июня на юго-западе Колумбии произошло не менее 13 террористических атак. Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция La FM со ссылкой на источники. По данным источника, в разных городах департаментов Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо подорвались автомобили. Сообщается, что преступники атаковали полицейских гранатами.
В Колумбии произошла серия терактов
10 июня на юго-западе Колумбии произошло не менее 13 террористических атак.
Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция La FM со ссылкой на источники.
По данным источника, в разных городах департаментов Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо подорвались автомобили.
Сообщается, что преступники атаковали полицейских гранатами. По информации СМИ, серия терактов связана с третьей годовщиной ликвидации боевика по прозвищу Майимбу.
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