В Ирландии вспыхнули беспорядки

В городе Баллимина (Северная Ирландия) вспыхнули беспорядки после изнасилования несовершеннолетней девочки, в котором обвинили мигрантов из Румынии.

Как передает Day.Az, сначала около 3 тыс человек собрались на митинг в поддержку пострадавшей, однако часть участников перешла к погромам. Протестующие начали забрасывать силовиков камнями и бутылками, а затем стали бросать "коктейли Молотова" в дома, где, как считалось, проживают мигранты и их семьи.

В результате сгорели 4 жилых дома, несколько зданий и два полицейских автомобиля, ранения получили 15 офицеров. Сообщается, что поводом для беспорядков стало резонансное изнасилование: двое подростков надругались над несовершеннолетней. Новость вызвала волнение в обществе и привела к масштабным антимигрантским протестам. Местные депутаты заявили, что в действиях "элементов извне" проявились "давние обиды и расовая напряженность" в общине.