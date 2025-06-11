Дошкольное образование будет также осуществляться в этих учреждениях
Дошкольное образование может осуществляться также в учреждениях внешкольного образования по желанию родителей или других законных представителей ребенка.
Как передает Day.Az, это предусмотрено в проекте изменений в Закон "Об образовании", обсужденном сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию.
Согласно действующему законодательству, дошкольное образование может осуществляться по желанию родителей или других законных представителей в дошкольных учреждениях, соответствующих структурах общеобразовательных учреждений или в семейной форме. Таким образом, перечень дополняется учреждениями внешкольного образования.
Аналогичные изменения предлагается внести и в Закон "О дошкольном образовании".
Ранее было названо количество детей, уже зачисленных в первый класс.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре