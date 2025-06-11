https://news.day.az/society/1759606.html В Азербайджане ожидаются ливни с градом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Азербайджане, преимущественно в горных и предгорных районах, 12-15 июня ожидаются переменные дожди с грозами. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба. Местами осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможен град.
В Азербайджане ожидаются ливни с градом - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане, преимущественно в горных и предгорных районах, 12-15 июня ожидаются переменные дожди с грозами.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
Местами осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможен град.
В связи с ожидаемой дождливой погодой ожидается увеличение водности в реках, а в ряде горных рек возможны кратковременные паводки и сели.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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