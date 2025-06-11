В Азербайджане ожидаются ливни с градом

В Азербайджане, преимущественно в горных и предгорных районах, 12-15 июня ожидаются переменные дожди с грозами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Местами осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможен град.

В связи с ожидаемой дождливой погодой ожидается увеличение водности в реках, а в ряде горных рек возможны кратковременные паводки и сели.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az