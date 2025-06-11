Трамп прояснил, хочет ли он войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп в эфире подкаста Pod Force One газеты New York Post заявил, что не хочет войны с Ираном, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".

Кроме того, Трамп уже не так уверен, что США и Иран смогут заключить сделку по ядерной программе, так как иранская сторона тянет время. По его словам, Иран совершает ошибку, так как всегда предпочтительнее обойтись без войны.

"Сейчас я уже не так уверен, как был пару месяцев назад. С ними что-то произошло, и теперь я гораздо меньше верю в то, что сделка состоится. Но если они не заключат сделку - ядерного оружия у них не будет. Если заключат - тоже не будет, понимаете? Но нового ядерного оружия у них точно не появится", - поделился президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп захотел уладить проблемы с Ираном с помощью сделки.