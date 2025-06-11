Трамп захотел уладить проблемы с Ираном с помощью сделки

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что намерен уладить дипломатией политический кризис между Штатами и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает портал Axios.

"Трамп сказал Нетаньяху, что иранцы упрямы, и он разочарован их поведением, но считает, что их можно убедить заключить сделку, и хочет посмотреть, что произойдет на следующем раунде переговоров", - передает издание слова источников.

Как пишет Axios, в разговоре с израильским премьером Трамп подчеркнул желание разрешить проблему "с помощью переговоров, а не бомб".

Ранее мы сообщали, что Трамп введет новое наказание в США.