Трамп захотел уладить проблемы с Ираном с помощью сделки
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что намерен уладить дипломатией политический кризис между Штатами и Ираном.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает портал Axios.
"Трамп сказал Нетаньяху, что иранцы упрямы, и он разочарован их поведением, но считает, что их можно убедить заключить сделку, и хочет посмотреть, что произойдет на следующем раунде переговоров", - передает издание слова источников.
Как пишет Axios, в разговоре с израильским премьером Трамп подчеркнул желание разрешить проблему "с помощью переговоров, а не бомб".
Ранее мы сообщали, что Трамп введет новое наказание в США.
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