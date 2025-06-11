Трамп введет новое наказание в США

США планируют ввести тюремное наказание сроком на 1 год за сожжение американского флага.

Как передает Day.Az, об этом заявил Дональд Трамп.

"Они гордо несут флаги других стран, но они не несут американский флаг. Они только сжигают его. Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. И посмотрим, сможем ли мы этого добиться", - заявил президент США.