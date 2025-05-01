В США встретились самая большая и маленькая собаки

В США состоялось свидание двух четвероногих рекордсменов: немецкий дог Реджи (рост 107 см) и крошечная чихуахуа Перл (9,14 см) встретились в штате Айдахо. Несмотря на поразительную разницу в размерах, собаки быстро нашли общий язык, сообщает Day.Az.

Хозяева собак были уверены в том, что их питомцы легко поладят, так как оба отличаются дружелюбным характером и не склонны к конфликтам.

Встреча прошла в доме хозяев Реджипо, что помогло избежать трудностей, связанных с ростом собаки во время перелета. Перл прилетела из Флориды и чувствовала себя комфортно в новой обстановке.

Сэм Джонсон, владелец Реджи, рассказал, что в помете его питомец был самым крошечным, но к полутора годам стал настоящим гигантом. Несмотря на грозную внешность, он на самом деле - игривый и отзывчивый пес.

"Он почти как ребенок: игривый и разговорчивый - он "расскажет" обо всем, что хочет, и в любое время", - отметил Джонсон.

Перл, по словам ее хозяйки, проявляет любовь к окружающим и желает быть в центре внимания.

"Она крошечных размеров, но личность она большая", - описала характер своего питомца Ванесса Семлер.