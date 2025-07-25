В Германии нашли древнее поселение из 332 построек

На месте будущего стадиона в Вольмирштедте (земля Саксония-Анхальт, Германия) археологи нашли следы поселения бронзового века из 332 построек. Раскопки показали: более трех тысяч лет назад здесь уже жили люди. Об этом сообщает научно-популярный ресурс La Brújula Verde (LBV), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Работы ведутся с июня 2025 года на участке площадью в 21 тысячу квадратных метров под руководством Государственного управления по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт. На данный момент изучено около пятой части всей территории, где зафиксировано 322 археологических объекта и найдено более тысячи артефактов - от фрагментов керамики и бронзовых колец до костей домашних животных и костяных шильев.

На месте обнаружены остатки жилых домов, зернохранилищ и хозяйственных построек. В одной из полуподземных мастерских археологи нашли грузила от вертикального ткацкого станка, указывающие на наличие местного текстильного производства. Также ученым удалось частично реконструировать здание длиной не менее шести и шириной четырех метров.

Одной из самых необычных находок стал панцирь европейской болотной черепахи в яме, вероятно служившей печью. По словам экспертов, это может свидетельствовать о ее употреблении в пищу, что в регионе отмечается впервые.

Регион был местом соприкосновения культур скандинавского круга бронзового века и лужицкой культуры. Это отразилось и в находках: среди керамики - массивные сосуды для хранения, горшки для приготовления пищи и декорированные чаши, характерные для локальных этнокультурных групп эпохи.

Наибольший интерес ученых вызвало нетипичное захоронение: в одной из бывших мусорных ям найден скелет крепкого мужчины ростом около 170 см, лежащего в скорченном положении с повернутой головой. Такой принцип погребения противоречит традициям того времени - кремации и захоронения праха вне поселений. Исследователи предполагают, что это может быть свидетельством ритуала, вторичного захоронения или признаком социального статуса.