Мужчина выиграл более миллиарда долларов в лотерею

Житель США выиграл второй крупнейший в истории лотерейный джекпот в канун праздника. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчина из штата Арканзас стал обладателем главного приза лотереи Powerball, который составил 1,817 миллиарда долларов. Победная комбинация чисел для розыгрыша в канун Рождества, 24 декабря, оказалась следующей: 4, 25, 31, 52, 59 и Powerball 19.

Американец, чья личность пока не раскрывается, теперь должен сделать выбор: получить сумму в виде единовременного платежа - в этом случае сумма выигрыша существенно уменьшится - или растянуть выплаты на 29 лет с ежегодным увеличением платежей на пять процентов.

По правилам Powerball, чтобы выиграть главный приз, необходимо угадать номера всех пяти белых шаров и красного специального шара Powerball. Шанс на успех составляет примерно 1 к 292,2 миллиона.