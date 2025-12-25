https://news.day.az/unusual/1805170.html

Редкого семирукого осьминога сняли на ВИДЕО

У побережья Калифорнии, США, семирукого осьминога заметили четвертый раз за 40 лет. Как передает Day.Az, об этом пишет People. Открытие сделал океанографический исследовательский центр MBARI. Его сотрудники сняли редкого осьминога на видео на глубине 700 метров. В щупальцах он держал медузу-шлемника и поедал ее.