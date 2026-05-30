На коллайдере нашли возможные аномалии

Физики, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРН, обнаружили новые аномалии в поведении элементарных частиц, которые могут указывать на существование неизвестной физики за пределами Стандартной модели.

Стандартная модель уже около 50 лет считается главной теорией, описывающей элементарные частицы и их взаимодействия. Однако ученые давно знают, что она неполна: например, она не объясняет гравитацию и природу темной материи.

Новые данные были получены в эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере - 27-километровом ускорителе частиц на границе Франции и Швейцарии. Исследователи изучали распад B-мезонов - нестабильных частиц, содержащих так называемый beauty-кварк. В некоторых случаях такие частицы распадаются крайне редким способом: на каон, пион и два мюона.

В физике этот процесс получил название penguin decay ("пингвиний распад"), поскольку схема взаимодействия частиц отдаленно напоминает силуэт пингвина. Ученые измерили углы, энергии и частоту таких распадов и обнаружили, что результаты не совпадают с предсказаниями Стандартной модели.

По словам авторов, расхождение достигло уровня четырех стандартных отклонений (4 sigma). Это означает, что вероятность случайной статистической ошибки составляет примерно 1 к 16 тыс. Для официального открытия в физике обычно требуется уровень 5 sigma - вероятность случайности около 1 к 1,7 млн. Тем не менее исследователи считают результаты очень важными, особенно потому, что похожие аномалии ранее обнаружил и другой эксперимент БАК - CMS.

Среди возможных объяснений ученые рассматривают существование гипотетических лептокварков - частиц, объединяющих свойства кварков и лептонов, а также более тяжелых аналогов уже известных частиц.

При этом физики подчеркивают, что окончательные выводы делать пока рано. Одной из проблем остаются так называемые "очарованные пингвины" (charming penguins) - сложные процессы внутри самой Стандартной модели, вклад которых пока трудно точно рассчитать.