11-летний мальчик нашел останки древнего морского ящера

В штате Канзас, США, 11-летний Корбин Буллард нашел в карьере скелет древнего морского ящера тилозавра. Об этом сообщает Fox 29, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Буллард является членом геологического клуба, который регулярно организует выезды на близлежащий карьер. Там постоянно ведутся работы, в ходе которых срезают слои породы. Под ними и открываются новые окаменелости.

В сентябре 2025 года мальчик отправился в очередную поездку на карьер и наткнулся там на шесть-семь позвонков. По его словам, он сразу понял, что находка - часть чего-то внушительного. Спустя несколько месяцев Буллард вместе с компаньонами смог раскопать останки огромной морской рептилии, жившей 85 миллионов лет назад. Она достигала в длину 4,5 метра.

Члены клуба обратили внимание на странную позу окаменевшего ящера. Его голова была вывернута под неестественным углом.

В июле Буллард представит череп найденного им тилозавра на ярмарке. Дальнейшая судьба окаменелости не определена. Мальчик обнаружил останки на частной территории, поэтому ископаемые принадлежат землевладельцу.