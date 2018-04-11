Американский аэропорт нанял на работу собаку
11 апреля 2018 12:18 65
Аэропорт Егер американского города Чарлстон нанимает собаку по кличке Геркулес для защиты взлетной полосы от птиц. Об этом сообщает Metro News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
18-месячный пес породы колли, специально обученный отгонять птиц и других животных, приступит к работе в мае.
"У каждого аэропорта есть проблемы с птицами, - говорит Ник Келлер, помощник директора в аэропорта. - Геркулес будет отгонять не только их, но и оленей, койотов и кроликов, которые сейчас попадают на аэродром".
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