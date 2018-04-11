Американский аэропорт нанял на работу собаку

11 апреля 2018 12:18

Аэропорт Егер американского города Чарлстон нанимает собаку по кличке Геркулес для защиты взлетной полосы от птиц. Об этом сообщает Metro News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

18-месячный пес породы колли, специально обученный отгонять птиц и других животных, приступит к работе в мае.

"У каждого аэропорта есть проблемы с птицами, - говорит Ник Келлер, помощник директора в аэропорта. - Геркулес будет отгонять не только их, но и оленей, койотов и кроликов, которые сейчас попадают на аэродром".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az