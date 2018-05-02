Террористы атаковали избирком в Ливии, много погибших - ВИДЕО

2 мая 2018 16:26

Группа боевиков, среди которых был террорист-смертник, атаковала в среду офисы избирательной комиссии в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, передает Day.Az.

По его данным, нападавшие ворвались в офисы и подожгли их.

Число жертв атаки террористов на штаб центральной избирательной комиссии Ливии в среду составило 11 человек, сообщил минздрав страны в своем аккаунте в Facebook.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что силовикам удалось на месте уничтожить двух боевиков. Отмечалось, что террористы во время нападения могли захватить заложников, среди которых могли быть и иностранные граждане.

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Теракт в Триполи унёс жизни 11 человек

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