Израильский удар уничтожил комплекс ''Панцирь'' сирийской армии - ВИДЕО

Израильские военные в ходе ночного удара по Сирии уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". В сообщении армии Израиля говорится, что удар по системе SA22 (так по кодификации НАТО называют комплекс "Панцирь-С1") был нанесен в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на interfax.ru.

В официальном твитере израильской армии опубликовано видео удара.

Как сообщал в 2011 году "Интерфакс", Россия поставила Сирии 36 современных комплексов "Панцирь".

По данным британской газеты Daily Mail, израильская ракета поразила иранский комплекс ПВО.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" относится к системам ближнего прикрытия. Эти комплексы есть и у российских военных в Сирии. Наряду с системами ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", "Панцири" применяются для прикрытия российских баз Хмеймим и Тартус.

В ночь на четверг Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот.

По данным Минобороны РФ, удар был нанесен с 01:45 до 03:45 утра, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля".

В результате ударов Израиля по нескольким объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца, сообщают западные СМИ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

По данным очевидцев, среди погибших - пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. При этом, согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

