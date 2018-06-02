На Луне нашли фашистский "след" - ПОДРОБНОСТИ
Можно ли закрыть глаза на связь с нацистами руководителя американской лунной программы, задает вопрос Daily Star.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, руководителя американской космической программы в разгар противостояния США с СССР Вернера фон Брауна, британский таблоид Daily Star уличил в тесной связи с фашистами.
Фон Браун был немецким конструктором ракетно-космической техники. После Второй мировой войны он был тайно вывезен из Германии в США вместе с 1600 своих соотечественников.
Именно он возглавил американскую лунную программу. Правительство США тогда поставило ему задачу во что бы то ни стало обогнать СССР в космической гонке.
А после знаменитой высадки на Луну фон Браун получил медаль "За выдающуюся службу".
Однако, теперь в США и Британии активно обсуждается его причастность к военным преступлениям фашистской Германии.
"Но он действительно был нацистским офицером, который поддерживал Адольфа Гитлера", - приводит издание слова автора подкаста Картера Роя.
Во времена правления Гитлера Вернер фон Браун занимался разработкой ФАУ-2 - первой в мире баллистической ракеты дальнего действия. После того, как поражение Германии в войне стало очевидным, он сдался американцем в самом начале мая 1945 года и после этого был перевезен в США.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Швейцария запретила поставки изопропанола в Сирию
В Италии новое правительство принесло присягу
Porsche приостановила продажу новых автомобилей в ЕС
7 самых странных мест в пустынях - ВИДЕО
В Тбилиси началась акция протеста у здания парламента
Могерини предупредила об ответных мерах ЕС на новые пошлины США
Azərbaycanda iki vəzifəli şəxs işdən çıxarılıb
Ölkənin qızıl-gümüş bazarında ucuzlaşma var
Пашинян опозорился накануне визита в Грузию - ФОТО
-
1 Июн. 17:09 10 271
-
1 Июн. 13:01 10 234
-
1 Июн. 11:32 9 275
-
1 Июн. 11:05 7 400
-
1 Июн. 18:41 5 792