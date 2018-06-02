В Саудовской Аравии появилось министерство культуры

2 июня 2018 15:35

В Саудовской Аравии появилось министерство культуры, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Соответствующий указ подписал саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Министром назначен принц Бадр бен Абдулла бен Фархан Аль Сауд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Ранее министерство культуры в Саудовской Аравии было объединено с министерством информации.

Ранее сообщалось, что на обложке арабской версии журнала Vogue появилась принцесса Хайфа бинт Абдулла Аль Сауд за рулем автомобиля.

Также ранее в Саудовской Аравии открылся первый за 40 лет кинотеатр.

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