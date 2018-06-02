В Польше построят аэропорт с пассажиропотоком в сто миллионов человек

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о строительстве Центрального коммуникационного порта - аэропорта, который будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год, сообщает канцелярия президента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Анджей Дуда подписал закон о Центральном коммуникационном порте. Новый аэропорт должен в конечном итоге обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год", - говорится в сообщении.

Планируется, что строительство будет завершено в 2027 году.

Закон определяет, в частности, правила и условия подготовки, финансирования и реализации инвестиционных проектов в области строительства аэропорта и инфраструктуры, сопутствующей ему.

Новый аэропорт собираются строить между Лодзью и Варшавой, он должен стать одним из самых больших пересадочных аэропортов в Европе. На первом этапе планируется, что аэропорт будет обслуживать до 45 миллионов пассажиров в год, а в конечном итоге - 100 миллионов, отмечается в сообщении.

Под строительство нового аэропорта будет выделено около 3 тысяч гектаров земли, добавили в канцелярии президента.

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