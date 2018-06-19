В Таиланде состоялась первая за девять лет смертная казнь

Впервые с 2009 года в Таиланде был приведен в исполнение смертный приговор преступнику, сообщает во вторник Третий национальный телеканал страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Казнь с помощью смертельной инъекции состоялась накануне, в понедельник, в бангкокской центральной тюрьме Банг Куанг, где в отдельном блоке содержатся приговоренные к смерти, говорится в сообщении.

Казненный преступник, 26-летний гражданин Таиланда, был осужден за зверское убийство в 2012 году 17-летнего студента, которому он нанес 24 ножевых ранения. Убийца скрылся с места преступления с кошельком и мобильным телефоном убитого, однако был арестован полицией через несколько часов. Суд первой инстанции приговорил убийцу к смертной казни, затем апелляционный и верховный суды Таиланда подтвердили приговор.

По данным департамента коррекции и исполнения наказаний министерства юстиции Таиланда, с 1935 года, когда после отмены абсолютной монархии в 1932 году в силу вступил ныне действующий уголовно-процессуальный кодекс, в Таиланде были казнены 326 человек. До 2003 года в стране применялась смертная казнь через расстрел. Для расстрелов использовали пулемет, зафиксированный на станке таким образом, чтобы пули попадали в сердце приговоренного. Пулемет приводился в действие с помощью электрического механизма с несколькими кнопками, которые одновременно нажимали несколько сотрудников департамента коррекции и исполнения наказаний. О том, какая именно из кнопок замыкала электрическую сеть в момент казни, не знал ни один из них.

В декабре 2003 года расстрелы, как способ приведения в исполнение смертных приговоров в Таиланде, были заменены смертельной инъекцией. В предыдущий раз смертный приговор был исполнен в Таиланде в 2009 году, когда были одновременно казнены два человека, осужденные на смерть по обвинению в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.