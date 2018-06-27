Во Франции нашли способ спасти школьников от исламизма и фрексита

Во Франции власти нашли способ предупредить увлечение подростков исламизмом и евроскептицизмом. Для этого в начальной школе введут уроки патриотического воспитания. Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дети с малых лет будут учить гимн страны, а также знать "устои Евросоюза".

Изменение школьной программы должно предупредить увлечение детей, родившихся в семьях иммигрантов из бывших французских африканских колоний, идеями исламизма, когда те достигают подросткового возраста. Кроме того, меры должны предостеречь подростков от евроскептицизма и идеи выхода Франции из ЕС - фрексита.

По словам министра образования Жан-Мишеля Бланкера, помимо заучивания "Марсельезы", школьники должны будут знать значение цветов французского флага, а также национального девиза Французской Республики - "свобода, равенство и братство".

Заучивание гимна было введено в учебную программу начальных школ в 2005 году, однако, как пишет газета, новые предписания более детальны и конкретны. К шести годам дети должны будут узнавать "Марсельезу", французский триколор и понимать, что День взятия Бастилии - главный национальный праздник.

К восьми годам от школьников будут ожидать знания гимна наизусть, а также знания другого символа Республики, олицетворения национального девиза - Марианны. По окончании младшей школы, у детей должно сформироваться понимание французской демократии и важности подчинения законам.

Однако не все считают такой способ патриотического воспитания правильным. Глава союза учителей Клэр Крэппер отметил, что действия правительства - "желание дать гражданам понять, что страна пытается вернуться к здравому смыслу".

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