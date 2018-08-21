Италия обвинила Евросоюз в невыполнении обязательств по приему мигрантов

Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини обвинил страны ЕС в невыполнении обязательств по приему мигрантов в связи с острой ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, который в понедельник вечером доставил в сицилийский порт Катания 177 беженцев из стран Северной Африки, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В минувшую среду Diciotti поднял на борт мигрантов, терпевших бедствие на резиновой лодке в мальтийских территориальных водах Средиземного моря. Когда же итальянские моряки запросили у властей Мальты разрешение доставить спасенных мигрантов в один из портов этого островного государства, Валлетта ответила отказом. По версии мальтийских властей, лодка с беженцами не терпела бедствие, а командование Diciotti решило поднять африканцев на борт, чтобы помешать им добраться до берегов Италии.

После этого Diciotti пятеро суток находился в зоне итальянского острова Лампедуза, ожидая решения Рима. Однако глава МВД категорически отказался дать разрешение на высадку мигрантов на итальянской территории. Салвини потребовал, чтобы решение данной проблемы было найдено в рамках реального сотрудничества на европейском уровне. В воскресенье МИД Италии официально обратился в Европейскую комиссию с просьбой принять неотложные меры для разрешения ситуации вокруг Diciotti "в соответствии с принципами разделения между государствами-членами ЕС, согласованными в июне 2018 года на Европейском совете в отношении миграционных потоков".

Во вторник Салвини заявил, что страны ЕС не выполняют принятые на себя обязательства по приему мигрантов, спасенных в Средиземном море. В качестве примера он привел аналогичную ситуацию, сложившуюся в середине июня. Тогда корабль итальянской финансовой гвардии и судно агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex высадили на Сицилии 450 мигрантов после того, как их согласились принять шесть стран ЕС.

"Однако из всех этих стран только Франция сдержала слово, приняв 47 из 50 мигрантов, которых она обещала взять", - подчеркнул Салвини. По его словам, Германия, Португалия, Испания, Ирландия и Мальта не приняли ни одного человека.

Кроме того, вице-премьер Италии призвал ЕС заняться расследованием поведения властей Мальты в отношении мигрантов. Он сослался в этой связи на свидетельства самих беженцев, которые рассказали, что мальтийские моряки сопровождают их к итальянским территориальным водам и там бросают на произвол судьбы. Ранее Салвини пригрозил в случае непринятия конкретного решения со стороны ЕС отправить находящихся на борту Diciotti мигрантов обратно в Ливию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Новое правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В начале августа премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что всего за два месяца деятельности его кабинета количество высадок мигрантов в Италии снизилось на 80-85%.

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