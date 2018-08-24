Пожар на заводе Tesla в Калифорнии сняли на камеры - ВИДЕО

Сначала загорелся собранный для переработки картон, затем само здание. Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ntv.ru.



Илон Маск: "Я только что там был. Загорелся приготовленный для переработки картон, лежащий у ограждения с южной стороны. Огромное спасибо пожарной службе Фримонта за быструю реакцию! Никто не пострадал, ущерба заводу не нанесено".



На данный момент пожар полностью потушен. Причина возгорания неизвестна.

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