Моуринью захотел уважения после разгрома и ушел с пресс-конференции - ВИДЕО

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью покинул пресс-конференцию после разгромного поражения (0:3) в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". Видео появилось в Instagram-аккаунте Bleacher Report Football.

Отвечая на вопросы журналистов, специалист потребовал уважения и напомнил, что он трижды выигрывал чемпионат Англии - больше, чем любой другой тренер премьер-лиги. "Вы знаете, какой счет? 3:0. А еще что это значит [показывает три пальца]? Это значит три титула премьер-лиги, я выиграл их больше, чем тренеры 19 остальных клубов вместе взятые. Так что уважение, уважение, уважение", - заявил Моуринью и вышел из зала, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча состоялась в Манчестере 27 августа и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Тоттенхэма". После трех туров МЮ с тремя очками занимает 13-е место в таблице АПЛ.

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