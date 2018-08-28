Моуринью захотел уважения после разгрома и ушел с пресс-конференции - ВИДЕО

28 августа 2018 15:03

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью покинул пресс-конференцию после разгромного поражения (0:3) в матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом". Видео появилось в Instagram-аккаунте Bleacher Report Football.

Отвечая на вопросы журналистов, специалист потребовал уважения и напомнил, что он трижды выигрывал чемпионат Англии - больше, чем любой другой тренер премьер-лиги. "Вы знаете, какой счет? 3:0. А еще что это значит [показывает три пальца]? Это значит три титула премьер-лиги, я выиграл их больше, чем тренеры 19 остальных клубов вместе взятые. Так что уважение, уважение, уважение", - заявил Моуринью и вышел из зала, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча состоялась в Манчестере 27 августа и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Тоттенхэма". После трех туров МЮ с тремя очками занимает 13-е место в таблице АПЛ.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Моуринью захотел уважения после разгрома и ушел с пресс-конференции

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az