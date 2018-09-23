В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В аэропорту Домодедово 13 рейсов задержано и шесть отменено.

Во Внуково задержали 4 рейса.

В Шереметьево также было задержано 15 рейсов.