Средний вес жителей США увеличился на 14 кг по сравнению с прошлым веком - ИССЛЕДОВАНИЕ

Вес взрослого американца с 1960-х годов увеличился в среднем на 14 кг, а рост практически не изменился. Об этом говорится в докладе Американских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, мужчины в США уже страдают от избыточного веса, и всего буквально пара килограммов отделяют их от того, чтобы не начать бороться уже с ожирением. Специалисты регистрируют повышение веса у всех категорий населения, но особенно среди белых и латиноамериканцев.

За последние полтора десятилетия средний вес мужчин в Америке возрос на 0,9 кг и достиг 89,8 кг. У женщин данный показатель поднялся на 2,7 кг и достиг 77,5 кг. Специалисты сравнивали полученные данные с показателями за 1960-е годы. Тогда вес мужчины составлял 75,2 кг, что на 14,6 кг больше, чем сейчас, а женщины - 63 кг (на 14,5 кг больше).

В АЦКПЗ напомнили, что в США ожирение при среднем росте у мужчин начинается примерно с 91,6 кг, а у женщин - с 79 кг.

Средний рост мужчины в США составляет около 175 см, и по сравнению с началом века он уменьшился всего на несколько миллиметров. В 1960-е этот показатель составлял около 172 см.

У женщин он тоже почти не изменился. Так, средний рост американки в 1960-х годов составлял 160 см, а сейчас он примерно такой же, как и в начале века - 162,5 см.

Доцент медицинского колледжа Университета штата Пенсильвания Дженнифер Крашневски рассказала телеканалу CNN, что увеличение среднего показателя веса по всей стране несет в себе риск не только для здоровья американцев. "По оценкам, расходы на лечение пациентов с ожирением составляют $210 млрд в год. Этот недуг также приводит к снижению производительности труда, что обходится системе в еще более чем в $6 млрд в год", - отметила она.

По мнению Крашневски, американцам необходимо в кратчайшие сроки отказаться от неправильного питания - одной из причин ожирения. В качестве примера она напомнила об инициативе ряда местных активистов повысить акцизы на сладкие газированные напитки.

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